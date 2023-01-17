Кайгородова Анисия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Полозок Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кайгородов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
07.11.1929
Сын: Кайгородов Виктор Матвеевич
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головешко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кайгородов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайгородов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакалясова Клара Матвеевна
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова, Боднарь Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Кайгородов Матвей
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно