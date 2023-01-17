Кайгородова Анисия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова Анисия Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Полозок Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кайгородов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Кайгородов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головешко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кайгородов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакалясова Клара Матвеевна

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова, Боднарь Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Кайгородов Матвей

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
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