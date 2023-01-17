Красильников Тит
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Ефросинья Титовна
Мать ребёнка: Красильников Анастасия
Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1896
Жена: Красильников Анастасия
Рождение ребёнка
15.05.1897
Сын: Красильников Пётр Титович
Мать ребёнка: Красильников Анастасия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красильников Иосиф Титович
Мать ребёнка: Красильников Анастасия
Смерть
Неизвестно