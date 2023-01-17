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Красильников Анастасия

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Место рождения

Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: Ефросинья Титовна

Отец ребёнка: Красильников Тит

Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1896

Муж: Красильников Тит

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1897

Сын: Красильников Пётр Титович

Отец ребёнка: Красильников Тит

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Красильников Иосиф Титович

Отец ребёнка: Красильников Тит

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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