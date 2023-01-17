Красильников Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Ефросинья Титовна
Отец ребёнка: Красильников Тит
Бракосочетание
Около 1896
Муж: Красильников Тит
Рождение ребёнка
15.05.1897
Сын: Красильников Пётр Титович
Отец ребёнка: Красильников Тит
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красильников Иосиф Титович
Отец ребёнка: Красильников Тит
Смерть
Неизвестно