Красильников Пётр Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Пётр Титович

Место рождения

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

15.05.1897

Дата смерти

05.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897

Отец: Красильников Тит

Мать: Красильников Анастасия

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Афросинья Евграфьевна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Афросинья Евграфьевна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Афросинья Евграфьевна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Афросинья Евграфьевна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
05.02.1980
Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
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