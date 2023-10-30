Красильников Пётр Титович
Место рождения
Дата рождения15.05.1897
Дата смерти05.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897
Отец: Красильников Тит
Мать: Красильников Анастасия
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
20.09.1926
Рождение ребёнка
30.11.1929
Рождение ребёнка
27.04.1937
Смерть
05.02.1980