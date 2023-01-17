Красильников Иосиф Титович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти20.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Красильников Тит
Мать: Красильников Анастасия
Рождение ребёнка
19.04.1932
Рождение ребёнка
08.02.1936
Рождение ребёнка
26.07.1939
Военная служба
?.09.1939
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1942
Ленинградская обл.
Причина смерти: На войне