Красильников Иосиф Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Иосиф Титович

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Место рождения

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

20.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Красильников Тит

Мать: Красильников Анастасия

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
08.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
26.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Семёновна

Военная служба
?.09.1939
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Екатерина Семёновна

Смерть
20.10.1942
Ленинградская обл.
Причина смерти: На войне
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