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Сафрон Игнатов

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Место рождения

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Игнат Иванов

Мать: Евдокия Иванова

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1810
Переведен в д. Панская Нива Рославльского уезда из с-ца Большая Хмара Ельнинского уезда.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Терещенков Дмитрий Сафронов

Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Михеенкова Дарья Сафронова

Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Терещенков Ефим Сафронов

Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Терещенков Григорий Сафронов

Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1я жена

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
1854
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