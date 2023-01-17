Сафрон Игнатов
Место рожденияд. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1784
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Игнат Иванов
Мать: Евдокия Иванова
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1810
Переведен в д. Панская Нива Рославльского уезда из с-ца Большая Хмара Ельнинского уезда.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Терещенков Дмитрий Сафронов
Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Михеенкова Дарья Сафронова
Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Терещенков Григорий Сафронов
Мать ребёнка: Ефросинья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1я жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854