Игнат Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнат Иванов

Игнат Иванов

avatar

Место рождения

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван Терентьев

Мать: не указана

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сафрон Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1810
переведен в д. Панская Нива Рославльского уезда из с-ца Большая Хмара Ельнинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
1823
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close