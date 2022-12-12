Игнат Иванов
Место рожденияд. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1763
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван Терентьев
Мать: не указана
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сафрон Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1810
переведен в д. Панская Нива Рославльского уезда из с-ца Большая Хмара Ельнинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823