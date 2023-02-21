Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сафрон Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Иванов
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Иванов
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно