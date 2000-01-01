Иван Терентьев
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Терентий Герасимов
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1763
Сын: Игнат Иванов
Мать ребёнка: не указана
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1768
Сын: Карп Иванов
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Сын: Наум Иванов
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно