Василий Иванов
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1780
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Иван Терентьев
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1812
Сын: Антон Васильев
Мать ребёнка: Ульяна
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1842
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния