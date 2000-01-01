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Василий Иванов

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Иван Терентьев

Мать: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: Ульяна

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1842
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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