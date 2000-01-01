Терентий Герасимов
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1728
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Герасим Васильев
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Терентьев
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Терентьев
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1780
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния