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Терентий Герасимов

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Герасим Васильев

Мать: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Терентьев

Мать ребёнка: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Терентьев

Мать ребёнка: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1780
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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