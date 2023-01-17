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Григорий Терентьев

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Терентий Герасимов

Мать: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Григорьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.10.1784

Жена: Екатерина Матвеева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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