Григорий Терентьев
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Терентий Герасимов
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Григорьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.10.1784
Жена: Екатерина Матвеева
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно