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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Терентьев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Терентьев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Терентьев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Терентьев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Терентьев

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Терентьев

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
До 1784
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
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