Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Терентьев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Терентьев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Терентьев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Терентьев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Терентьев
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1784