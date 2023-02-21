Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Григорьева

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Григорий Терентьев

Мать: Анна Иванова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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