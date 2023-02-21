Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеева

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Место рождения

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.10.1784

Муж: Григорий Терентьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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