Екатерина Матвеева
Место рожденияд. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.10.1784
Муж: Григорий Терентьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно