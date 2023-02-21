Герасим Васильев
Место рожденияд. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1690
Дата смерти1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1728
Сын: Терентий Герасимов
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1773
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния