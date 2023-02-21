Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Васильев

Место рождения

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1690

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хмара, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Терентий Герасимов

Мать ребёнка: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1773
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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