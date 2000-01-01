Карп Иванов
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1768
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Иван Терентьев
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1771
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния