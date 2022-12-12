Михеенкова (Терещенкова) Дарья Сафронова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Сафрон Игнатов
Мать: Ефросинья Герасимова
Рождение ребёнка
26.12.1839
Дочь: Мелания Варфоломеева
Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Варфоломеева
Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михеенков Прохор Варфоломеев
Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанида Варфоломеева
Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно