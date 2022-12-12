Михеенкова (Терещенкова) Дарья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеенкова (Терещенкова) Дарья Сафронова

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сафрон Игнатов

Мать: Ефросинья Герасимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1839

Дочь: Мелания Варфоломеева

Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Варфоломеева

Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Михеенков Прохор Варфоломеев

Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанида Варфоломеева

Отец ребёнка: Михеенков Варфоломей Михеев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеенков Варфоломей Михеев

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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