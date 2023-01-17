Михеенков Варфоломей Михеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1839
Дочь: Мелания Варфоломеева
Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Варфоломеева
Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михеенков Прохор Варфоломеев
Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанида Варфоломеева
Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова
Военная служба
1850
Отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно