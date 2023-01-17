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Михеенков Варфоломей Михеев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1839

Дочь: Мелания Варфоломеева

Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Варфоломеева

Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Михеенков Прохор Варфоломеев

Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанида Варфоломеева

Мать ребёнка: Михеенкова Дарья Сафронова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1850
Отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеенкова Дарья Сафронова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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