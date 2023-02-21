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Ефросинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Устин Мартынов

Отец ребёнка: не указан

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Терещенков Дмитрий Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Игнатов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Михеенкова Дарья Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Игнатов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Терещенков Ефим Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Игнатов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Терещенков Григорий Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Игнатов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафрон Игнатов

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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