Ефросинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Устин Мартынов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1816
Сын: Терещенков Дмитрий Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Игнатов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Михеенкова Дарья Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Игнатов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сафрон Игнатов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Терещенков Григорий Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафрон Игнатов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно