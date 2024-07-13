Ананьин Прохор Елисеевич Между 1844 и 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьин Прохор Елисеевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Между 1844 и 1851

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1851

Отец: Ананьин Елисей Иванович

Мать: Ананьина Агния/Агафья/Агапия Гордеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Фекла Прохоровна

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Бракосочетание
1863

Жена: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.

Сын: Ананьин Николай Прохорович

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Седых (Ананьина) Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Ананьина) Наталья Прохоровна

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ананьин Сергей Прохорович

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ананьин Василий Прохорович

Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1899

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