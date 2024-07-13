Ананьин Прохор Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1851
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Фекла Прохоровна
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.
Сын: Ананьин Николай Прохорович
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Седых (Ананьина) Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Ананьина) Наталья Прохоровна
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ананьин Сергей Прохорович
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ананьин Василий Прохорович
Мать ребёнка: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Смерть
После 1899