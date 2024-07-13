Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Фекла Прохоровна
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.
Сын: Ананьин Николай Прохорович
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Седых (Ананьина) Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Ананьина) Наталья Прохоровна
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ананьин Сергей Прохорович
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ананьин Василий Прохорович
Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич
Смерть
Неизвестно