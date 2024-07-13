Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Фекла Прохоровна

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Бракосочетание
1863

Муж: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.

Сын: Ананьин Николай Прохорович

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Седых (Ананьина) Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Ананьина) Наталья Прохоровна

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ананьин Сергей Прохорович

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ананьин Василий Прохорович

Отец ребёнка: Ананьин Прохор Елисеевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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