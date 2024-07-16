Ананьин Николай Прохорович 24.07.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьин Николай Прохорович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.07.1876 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876 ст.

Отец: Ананьин Прохор Елисеевич

Мать: Ананьина (Фадеева) Александра Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ананьин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
1914
Участник Первой Мировой. Рядовой 27 военно-верблюжьего транспорта.
Лечение в госпитале
20.09.1914
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Диагноз: подотр.сустав.ревмат (это прямая цитата)
Смерть
После 1914

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