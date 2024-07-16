Ананьин Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения24.07.1876 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ананьин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1914
Участник Первой Мировой. Рядовой 27 военно-верблюжьего транспорта.
Лечение в госпитале
20.09.1914
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Диагноз: подотр.сустав.ревмат (это прямая цитата)
Смерть
После 1914