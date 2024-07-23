Ананьина Агния/Агафья/Агапия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1827
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мимиверова (Ананьина) Анисия Елисеевна
Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1851
Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ананьин Митрофан Елисеевич
Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ананьина (Ананьина) Надежда Елисеевна
Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович
Смерть
После 1857