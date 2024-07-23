Ананьина Агния/Агафья/Агапия Гордеевна Между 1825 и 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Агния/Агафья/Агапия Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1827

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мимиверова (Ананьина) Анисия Елисеевна

Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Елисей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1851

Сын: Ананьин Прохор Елисеевич

Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ананьин Митрофан Елисеевич

Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ананьина (Ананьина) Надежда Елисеевна

Отец ребёнка: Ананьин Елисей Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1857

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