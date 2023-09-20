Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжова (Гречина) Ксения Варфоломеева

Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева

Место рождения

Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1889 ст.

Отец: Гречин Варфоломей Михайлов

Мать: Гречина Пелагея Григорьева

Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп.2, д.97
Бракосочетание
20.01.1908 ст.

Муж: Ежов (Федотов) Лука Трофимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Поручители по жениху: Иоанн Федотов Федотов (с. Чёково), Алексей Григорьев Терентьев (с. Павловское) Поручители по невесте: Гаврила Варфоломеев Гречин и Павел Иоанов Гречин... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.

Дочь: (Ежова) Праскева Лукин

Отец ребёнка: Ежов (Федотов) Лука Трофимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская девица Татьяна Трофимова Ежова (с. Чёково) Выдана выпись о рождении в 1920 г.
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.

Дочь: Ежова Мария Лукина

Отец ребёнка: Ежов (Федотов) Лука Трофимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская жена Пелагея Григорьева Гречина (с. Чувашиха)
Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: (Федотова) Екатерина Лукина

Отец ребёнка: Ежов (Федотов) Лука Трофимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская вдова Пелагея Григорьева Гречина (д. Чувашиха) Выданы свидетельства о рождении: 08.02.1930 (№ 30) и 17.12.1930
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.