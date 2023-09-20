Гречин Варфоломей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1910 по 1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречин Гаврила Варфоломеев
Мать ребёнка: Гречина Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева
Мать ребёнка: Гречина Пелагея Григорьева
ГАВО, ф. 590, оп.2, д.97
Смерть
С 1910 по 1913 ст.