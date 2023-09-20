Гречин Варфоломей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГречин Варфоломей Михайлов

Гречин Варфоломей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1910 по 1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречин Гаврила Варфоломеев

Мать ребёнка: Гречина Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева

Мать ребёнка: Гречина Пелагея Григорьева

Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп.2, д.97
Смерть
С 1910 по 1913 ст.
Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.