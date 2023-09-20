Гречина Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Ежова Ксения Варфоломеева
Отец ребёнка: Гречин Варфоломей Михайлов
Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп.2, д.97
Восприемник
14.06.1910 ст.
Восприемник у Марии Лукиной Ежовой, в тот момент крестьянская жена
Восприемник
09.11.1913 ст.
Восприемник у Екатерины Лукиной Федотовой, в тот момент крестьянская вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречин Гаврила Варфоломеев
Отец ребёнка: Гречин Варфоломей Михайлов
Смерть
Неизвестно