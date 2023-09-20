Гречина Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречина Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Ежова Ксения Варфоломеева

Отец ребёнка: Гречин Варфоломей Михайлов

Чувашиха, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590, оп.2, д.97
Восприемник
14.06.1910 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник у Марии Лукиной Ежовой, в тот момент крестьянская жена
Восприемник
09.11.1913 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник у Екатерины Лукиной Федотовой, в тот момент крестьянская вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречин Гаврила Варфоломеев

Отец ребёнка: Гречин Варфоломей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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