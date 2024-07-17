Ежов (Федотов) Лука Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Восприемник
31.10.1899 ст.
Восприемник у Михаила Терентьева Ежова; в тот момент - крестьянский сын того же дома
Восприемник
31.10.1899 ст.
ГАВО, ф.590 оп.6 д.266 Восприемник у Михаила Терентьева Ежова; в тот момент - крестьянский сын того же дома
Восприемник
16.11.1905 ст.
Восприемник у Иакова Трофимова Ежова; в тот момент - крестьянский сын того же дома
Бракосочетание
20.01.1908 ст.
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Поручители по жениху: Иоанн Федотов Федотов (с. Чёково), Алексей Григорьев Терентьев (с. Павловское) Поручители по невесте: Гаврила Варфоломеев Гречин и Павел Иоанов Гречин... Показать все
Восприемник
16.03.1908 ст.
ГАВО, ф.590, оп.6, д. 267 Восприемник (после собственного брака) у Алексея Терентьева Ежова
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.
Дочь: (Ежова) Праскева Лукин
Мать ребёнка: Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская девица Татьяна Трофимова Ежова (с. Чёково) Выдана выпись о рождении в 1920 г.
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.
Дочь: Ежова Мария Лукина
Мать ребёнка: Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская жена Пелагея Григорьева Гречина (с. Чувашиха)
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: (Федотова) Екатерина Лукина
Мать ребёнка: Ежова (Гречина) Ксения Варфоломеева
ГАВО, ф. 590, оп. 6, д. 267 Восприемник: крестьянская вдова Пелагея Григорьева Гречина (д. Чувашиха) Выданы свидетельства о рождении: 08.02.1930 (№ 30) и 17.12.1930
Смерть
Неизвестно