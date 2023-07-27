Михайлищева (Воинкова) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
30.01.1816
Рождение ребёнка
19.09.1816
Сын: Михайлищев Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1818
Сын: Михайлищев Герасим Михайлов
Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1819
Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно