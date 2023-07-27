Михайлищева (Воинкова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Воинкова) Матрона Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Воинков Василий Афонасьев

Мать: Воинкова Стефанида Прокопьева

Бракосочетание
30.01.1816

Муж: Михайлищев Михайло Иванов

Рождение ребёнка
19.09.1816

Сын: Михайлищев Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1818

Сын: Михайлищев Герасим Михайлов

Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Михайлищев Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михайлищев Михайло Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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