Воинкова (Воинкова) Стефанида Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Стефанида Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

02.06.1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Воинков Илья Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Воинков Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Михайлищева Матрона Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев

Смерть
02.06.1814
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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