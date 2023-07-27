Воинкова (Воинкова) Стефанида Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти02.06.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Михайлищева Матрона Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Афонасьев
Смерть
02.06.1814
Причина смерти: от чахотки