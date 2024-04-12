Воинков Иосиф Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Иосиф Васильев

Воинков Иосиф Васильев

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Воинков Василий Афонасьев

Мать: Воинкова Стефанида Прокопьева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1815

Жена: Воинкова Параскева Федотова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Воинков Тимофей Осипов

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Воинков Яков Осипов

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистимия Иосифова

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close