Воинков Иосиф Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
22.01.1815
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Воинков Яков Осипов
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистимия Иосифова
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Федотова
Смерть
Неизвестно