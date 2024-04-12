Воинков Тимофей Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
07.07.1840
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Серафима Тимофеева
Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова
Рождение ребёнка
Около ?.11.1847
Дочь: Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова
Рождение ребёнка
04.04.1849
Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова
Рождение ребёнка
09.10.1850
Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова
Рождение ребёнка
18.04.1852
Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова
Смерть
Неизвестно