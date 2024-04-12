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Воинков Тимофей Осипов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Воинков Иосиф Васильев

Мать: Воинкова Параскева Федотова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1840

Жена: Воинкова Иустина Никифорова

Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Серафима Тимофеева

Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1847

Дочь: Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1849

Сын: Воинков Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1850

Сын: Воинков Козма Тимофеев

Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1852

Сын: Воинков Алексий Тимофеев

Мать ребёнка: Воинкова Иустина Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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