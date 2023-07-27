Воинкова (Крутикова) Параскева Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Крутикова) Параскева Федотова

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Место рождения

д. Крутикова Иленского прихода

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Крутиков Федот

Мать: не указана

д. Крутикова Иленского прихода
Бракосочетание
22.01.1815

Муж: Воинков Иосиф Васильев

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Воинков Тимофей Осипов

Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Воинков Яков Осипов

Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистимия Иосифова

Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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