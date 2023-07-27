Воинкова (Крутикова) Параскева Федотова
Место рожденияд. Крутикова Иленского прихода
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1790
Отец: Крутиков Федот
д. Крутикова Иленского прихода
Бракосочетание
22.01.1815
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Воинков Яков Осипов
Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистимия Иосифова
Отец ребёнка: Воинков Иосиф Васильев
Смерть
Неизвестно