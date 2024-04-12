Воинкова (Першукова) Иустина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Першукова) Иустина Никифорова

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1840

Муж: Воинков Тимофей Осипов

Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Серафима Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1847

Дочь: Анисья Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1849

Сын: Воинков Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1850

Сын: Воинков Козма Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1852

Сын: Воинков Алексий Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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