Воинкова (Першукова) Иустина Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
07.07.1840
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Серафима Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
Около ?.11.1847
Дочь: Анисья Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
04.04.1849
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
09.10.1850
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
18.04.1852
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Осипов
Смерть
Неизвестно