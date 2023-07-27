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Воинков Василий Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

26.12.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Воинков Афонасий

Мать: Воинкова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Воинков Илья Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Воинков Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Михайлищева Матрона Васильева

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева

Рождение ребёнка
04.01.1830

Дочь: Анисья Васильева

Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Марина Васильева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова (жданова) Марина Васильева

Смерть
26.12.1830
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбушною
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