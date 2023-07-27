Воинков Василий Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти26.12.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Воинков Афонасий
Мать: Воинкова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Михайлищева Матрона Васильева
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
04.01.1830
Дочь: Анисья Васильева
Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1830
Причина смерти: скорбушною