Воинков Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Воинков Василий Афонасьев

Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинков Иван Афонасьев

Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинков Илья Афонасьев

Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова

Смерть
Неизвестно
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