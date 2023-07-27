Воинков Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Воинков Василий Афонасьев
Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воинкова Анна Семенова
Смерть
Неизвестно