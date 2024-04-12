Михайлищев Димитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлищев Димитрий Михайлов

Михайлищев Димитрий Михайлов

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.09.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1816

Отец: Михайлищев Михайло Иванов

Мать: Михайлищева Матрона Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.10.1834

Жена: Михайлищева Варвара Леонтьева

Рождение ребёнка
17.09.1836

Дочь: Вера Дамитриева

Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1838

Дочь: Евдокия Димитриева

Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1839

Дочь: Феоктиста Дмитриева

Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close