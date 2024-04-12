Михайлищев Димитрий Михайлов
Место рождения
Дата рождения19.09.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1816
Бракосочетание
15.10.1834
Рождение ребёнка
17.09.1836
Дочь: Вера Дамитриева
Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева
Рождение ребёнка
08.08.1838
Дочь: Евдокия Димитриева
Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева
Рождение ребёнка
07.11.1839
Дочь: Феоктиста Дмитриева
Мать ребёнка: Михайлищева Варвара Леонтьева
Смерть
Неизвестно