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Михайлищев Михайло Иванов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Михайлищев Иван Алексиев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1816

Жена: Михайлищева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
19.09.1816

Сын: Михайлищев Димитрий Михайлов

Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1818

Сын: Михайлищев Герасим Михайлов

Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Михайлищев Яков Михайлов

Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно