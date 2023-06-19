Михайлищев Михайло Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Михайлищев Иван Алексиев
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1816
Рождение ребёнка
19.09.1816
Сын: Михайлищев Димитрий Михайлов
Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1818
Сын: Михайлищев Герасим Михайлов
Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1819
Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно