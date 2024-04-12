Михайлищев Иван Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти03.05.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Михайлищев Алексий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Михайлищев Михайло Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Анна Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1802
Сын: Михайлищев Егор (Георгий) Иванов большой
Рождение ребёнка
22.06.1807
Рождение ребёнка
04.02.1809
Сын: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
02.04.1810
Дочь: Мария Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1814
Смерть
03.05.1815
Причина смерти: от горячки