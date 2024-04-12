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Михайлищев Иван Алексиев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

03.05.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Михайлищев Алексий

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Михайлищев Михайло Иванов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1802

Сын: Михайлищев Егор (Георгий) Иванов большой

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1807

Сын: Михайлищев Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1809

Сын: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1810

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1814

Сын: Михайлищев Ипатий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
03.05.1815
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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