Миньчев Василий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Миньчев Ефим Дмитрев
Мать: Миньчева Матрена Петрова
Бракосочетание
1826
Жена: Миньчева Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова
Рождение ребёнка
26.10.1831
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова
Смерть
Неизвестно