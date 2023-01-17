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Миньчев Василий Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Миньчев Ефим Дмитрев

Мать: Миньчева Матрена Петрова

Бракосочетание
1826

Жена: Миньчева Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова

Рождение ребёнка
26.10.1831

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Миньчев Егор Васильев

Мать ребёнка: Миньчева Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
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