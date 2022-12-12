Миньчева Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов
Рождение ребёнка
26.10.1831
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно