Миньчева Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньчева Мария Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Миньчев Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов

Рождение ребёнка
26.10.1831

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Миньчев Егор Васильев

Отец ребёнка: Миньчев Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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