(Миньчева) Настасья Васильева
Место рождения
Дата рождения26.10.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1831
Отец: Миньчев Василий Ефимов
Мать: Миньчева Мария Федорова
Крещение
26.10.1831
Воспреемники: Онагож села казенный крестьянин Иван Ефимов Минчев и после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Ивана Прокофьева Добрякова жена его Наталья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно