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(Миньчева) Настасья Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.10.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1831

Отец: Миньчев Василий Ефимов

Мать: Миньчева Мария Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.10.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: Онагож села казенный крестьянин Иван Ефимов Минчев и после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Ивана Прокофьева Добрякова жена его Наталья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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