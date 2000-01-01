Миньчева Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Миньчев Иван Ефимов
Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова
Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миньчев Ефим Дмитрев
Смерть
1841