Миньчева Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньчева Матрена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Миньчев Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Миньчев Иван Ефимов

Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова

Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Миньчев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Миньчев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Миньчев Ефим Дмитрев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миньчев Ефим Дмитрев

Смерть
1841
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