Добрякова (Миньчева) Наталия (Настасья) Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Миньчева) Наталия (Настасья) Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Миньчев Ефим Дмитрев

Мать: Миньчева Матрена Петрова

Бракосочетание
16.01.1823

Муж: Добряков Иван Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Степан Иванов, Ефим Антонов, Иван Тимофеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825

Сын: Добряков Филип Иванов

Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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