Добрякова (Миньчева) Наталия (Настасья) Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Миньчев Ефим Дмитрев
Мать: Миньчева Матрена Петрова
Бракосочетание
16.01.1823
поручители: Степан Иванов, Ефим Антонов, Иван Тимофеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Смерть
Неизвестно