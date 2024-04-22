Платошин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Платошин Петр
Мать: Платошина ?
Рождение ребёнка
Около 1940
Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Платошин Александр Иванович
Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна
Рождение ребёнка
10.12.1946
Дочь: Крыгина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна
Донской, Тульской область
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Платошин Николай Иванович
Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтихова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Донской, Тульской области