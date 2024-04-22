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Платошин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Платошин Петр

Мать: Платошина ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Платошин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Платошин Александр Иванович

Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна

Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: Крыгина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна

Донской, Тульской область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Платошин Николай Иванович

Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтихова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Платошина Вера Андриановна

Донской, город Донской, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платошина Вера Андриановна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Донской, Тульской области
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