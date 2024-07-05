Платошин Петр Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Платошин Митрофан Платонович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.
Дочь: Платошина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна
Из справки о смерти 4.12.1913
Смерть
Неизвестно