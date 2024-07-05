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Платошин Петр Митрофанов

Место рождения

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Платошин Митрофан Платонович

Мать: не указана

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1904 ст.

Жена: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Платошин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.

Дочь: Платошина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Сын: Платошин Иван Петрович

Мать ребёнка: Платошина (Фокарева Или Фонарева) Александра Ивановна

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Из справки о смерти 4.12.1913
Смерть
Неизвестно

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