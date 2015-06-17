Крыгина (Платошина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Платошина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Донской, Тульской область

Дата рождения

10.12.1946

Дата смерти

17.06.2015

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946

Отец: Платошин Иван Петрович

Мать: Платошина Вера Андриановна

Донской, Тульской область
Бракосочетание
10.09.1966

Муж: Крыгин Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгин Виктор Фёдорович

Новомосковск
Рождение ребёнка
14.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгин Виктор Фёдорович

Новомосковск
Работа или профессия
Неизвестно
оператор поста централизации на железной дороги
Смерть
17.06.2015
Новомосковск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новомосковск
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