Крыгина (Платошина) Валентина Ивановна
Место рожденияДонской, Тульской область
Дата рождения10.12.1946
Дата смерти17.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946
Отец: Платошин Иван Петрович
Донской, Тульской область
Бракосочетание
10.09.1966
Рождение ребёнка
12.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгин Виктор Фёдорович
Новомосковск
Рождение ребёнка
14.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгин Виктор Фёдорович
Новомосковск
Работа или профессия
Неизвестно
оператор поста централизации на железной дороги
Смерть
17.06.2015
Новомосковск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новомосковск