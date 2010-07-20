Крыгин Виктор Фёдорович
Место рожденияДедилово, Кереевского района, Тульской области
Дата рождения01.06.1939
Дата смерти20.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939
Отец: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
10.09.1966
Рождение ребёнка
12.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Валентина Ивановна
Новомосковск
Рождение ребёнка
14.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Валентина Ивановна
Новомосковск
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-пресовщик
Смерть
20.07.2010
Новомосковск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новомосковск