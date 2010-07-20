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Крыгин Виктор Фёдорович

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Место рождения

Дедилово, Кереевского района, Тульской области

Дата рождения

01.06.1939

Дата смерти

20.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939

Отец: Крыгин Федор Филиппович

Мать: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
10.09.1966

Жена: Крыгина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Валентина Ивановна

Новомосковск
Рождение ребёнка
14.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Валентина Ивановна

Новомосковск
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-пресовщик
Смерть
20.07.2010
Новомосковск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новомосковск
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