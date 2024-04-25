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Крыгин Федор Филиппович

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Место рождения

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)

Дата рождения

07.02.1898

Дата смерти

31.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1898

Отец: Крыгин Филипп Титович

Мать: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Попова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Крыгин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
19.05.1930

Сын: Крыгин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Елизаветта Фёдоровна

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Скотникова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Крыгин - Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Крыгин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
04.05.1942

Сын: Крыгин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Сын: Крыгин Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Дочь: Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Татьяна Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
работал в пожарке, портной (талант): шил вещи, обувь, сумки детям
Смерть
31.10.1961
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