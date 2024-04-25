Крыгин Федор Филиппович
Место рожденияДергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Дата рождения07.02.1898
Дата смерти31.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1898
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Попова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
19.05.1930
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Елизаветта Фёдоровна
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Скотникова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
01.06.1939
Сын: Крыгин - Фёдорович
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
01.06.1939
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
04.05.1942
Сын: Крыгин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Дочь: Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна Никитична
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал в пожарке, портной (талант): шил вещи, обувь, сумки детям
Смерть
31.10.1961