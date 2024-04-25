Крыгина (Трегубова) Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рождения31.12.1903
Дата смерти05.12.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1903
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Попова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
19.05.1930
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Елизаветта Фёдоровна
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Скотникова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
01.06.1939
Сын: Крыгин - Фёдорович
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
01.06.1939
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
04.05.1942
Сын: Крыгин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Дочь: Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович
Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
05.12.1977
Новомосковск
Похороны
Неизвестно
Новомосковск