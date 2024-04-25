Крыгина (Трегубова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Трегубова) Татьяна Никитична

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Место рождения

Медвенка, город Тула, Тульская область

Дата рождения

31.12.1903

Дата смерти

05.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1903

Отец: Трегубов Никита Иванович

Мать: Трегубова Ольга Родионовна

Медвенка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Попова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Крыгин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
19.05.1930

Сын: Крыгин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Елизаветта Фёдоровна

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Скотникова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Крыгин - Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Крыгин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
04.05.1942

Сын: Крыгин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Сын: Крыгин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Дочь: Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Крыгин Федор Филиппович

Дедилово, Кереевского района, Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгин Федор Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
05.12.1977
Новомосковск
Похороны
Неизвестно
Новомосковск
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